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Коболєв: "Нафтогаз" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 03:02
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не бачить передумов для зниження цін на газ нижче рівня 4,73 гривень за кубометр. При цьому прогнозувати ціни складно, оскільки їх визначає ринок.
Дивися повний текст Коболєв: \"Нафтогаз\" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр не передбачає
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