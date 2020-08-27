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Коболєв: "Нафтогаз" ціну газу
нижче 4,73 грн за кубометр...

Коболєв: "Нафтогаз" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 03:02

Коболєв: "Нафтогаз" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не бачить передумов для зниження цін на газ нижче рівня 4,73 гривень за кубометр. При цьому прогнозувати ціни складно, оскільки їх визначає ринок.

Дивися повний текст Коболєв: \"Нафтогаз\" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр не передбачає.
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