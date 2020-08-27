|
|
Коболєв: "Нафтогаз" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 03:02
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не бачить передумов для зниження цін на газ нижче рівня 4,73 гривень за кубометр. При цьому прогнозувати ціни складно, оскільки їх визначає ринок.
Дивися повний текст Коболєв: \"Нафтогаз\" ціну газу нижче 4,73 грн за кубометр не передбачає
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90076
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 06:55
С каких делов они подняли цену на 46%?
На мировом рынке газ так не дорожал.
Этот аффективный манагер опять решил себе миллионные премии выписать?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
:idea:
-
Lion+
-
-
- Повідомлень: 1869
- З нами з: 09.06.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор