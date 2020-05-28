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«У нас фактично дефляція», —
Шмигаль пояснив, як підняти...

«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:26

«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки.

Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:27

мда .... нужно срочно печатать гривну и превращать деньги в "фантики" ...
a_kibets
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