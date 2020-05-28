Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки.
Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:26
«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...
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Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:27
мда .... нужно срочно печатать гривну и превращать деньги в "фантики" ...
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