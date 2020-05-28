Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки.
Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:26
«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:27
мда .... нужно срочно печатать гривну и превращать деньги в "фантики" ...
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:20
Что то не замечено за депутатами потребления укр. продуктов. По логике министра - депутаты и топы гос.компаний должны быть основными потребителями украинского продукта.
Давно замечено, что все реформаторы живут в своем отдельном государстве. В котором нет ничего общего с реальным, в котором вынуждены выживать обычные люди.
Дефляция... Просто сезонное снижение цен на определенные виды сельхоз продукции. В остальном - цены только растут ...
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:03
Re: «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти
Уже можно делать брошурку с изречениями зе премьеров:
рост ВВП на 40% за пять лет
ипотека 10% уже в 2020
дефляция летом-осенью 2020
Mind the gap.
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