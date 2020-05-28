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«У нас фактично дефляція», —
Шмигаль пояснив, як підняти...

«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:26

«У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що зараз в країні фактично спостерігається дефляція, що є символом охолодження економіки.

Дивися повний текст «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти економіку.
R2
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мда .... нужно срочно печатать гривну и превращать деньги в "фантики" ...
a_kibets
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:20

Что то не замечено за депутатами потребления укр. продуктов. По логике министра - депутаты и топы гос.компаний должны быть основными потребителями украинского продукта.
Давно замечено, что все реформаторы живут в своем отдельном государстве. В котором нет ничего общего с реальным, в котором вынуждены выживать обычные люди.
Дефляция... Просто сезонное снижение цен на определенные виды сельхоз продукции. В остальном - цены только растут ...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:03

Re: «У нас фактично дефляція», — Шмигаль пояснив, як підняти

Уже можно делать брошурку с изречениями зе премьеров:
рост ВВП на 40% за пять лет
ипотека 10% уже в 2020
дефляция летом-осенью 2020
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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А как начнут стимулироваться и разогреваться налоговики...
slonslon
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Дефляция у чиновников, а народу есть нечего. Помидоры по 40, огурцы по 30, зато бананы по 23. Сходил в магазин - минус 500 по мелочи, дефляция, ага.
777serg87
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раньше у нас было две беды, а теперь похоже добавилась третья...
Тракторист
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