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У Швеції почало працювати перше виробництво сталі без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
У місті Лулео на півночі Швеції відкрився експериментальний металургійний завод, який не використовує викопного палива і планує досягти нульової позначки викидів вуглецю. Про це повідомляє The Barents Observer.
Дивися повний текст У Швеції почало працювати перше виробництво сталі без виористання викопного палива
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Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56
Фактически пустая статья, потому что не написано, что является источником энергии и чем собираются восстанавливать железо из окисла.
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avk
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