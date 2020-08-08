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У Швеції почало працювати
перше виробництво сталі без...

У Швеції почало працювати перше виробництво сталі без...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56

У Швеції почало працювати перше виробництво сталі без...

Пропонуємо до обговорення:
У місті Лулео на півночі Швеції відкрився експериментальний металургійний завод, який не використовує викопного палива і планує досягти нульової позначки викидів вуглецю. Про це повідомляє The Barents Observer.

Дивися повний текст У Швеції почало працювати перше виробництво сталі без виористання викопного палива.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:56

Фактически пустая статья, потому что не написано, что является источником энергии и чем собираются восстанавливать железо из окисла.
avk
 
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