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Одну з найбільших в Україні
IT-компаній атакували хакери...

Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:40

Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери...

Пропонуємо до обговорення:
Ряд сервісів компанії перестав працювати, повідомляє видання AIN.UA.

Дивися повний текст Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери за допомогою вірусу-шифрувальника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:40

А що, у Софтсерві не знають про існування Office 365? )))
v_golub
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