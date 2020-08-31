Ряд сервісів компанії перестав працювати, повідомляє видання AIN.UA.
Дивися повний текст Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери за допомогою вірусу-шифрувальника.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:40
Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери...
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Дивися повний текст Одну з найбільших в Україні IT-компаній атакували хакери за допомогою вірусу-шифрувальника.
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