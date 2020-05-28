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Падіння в базових галузях
економіки України...

Падіння в базових галузях економіки України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:51

Падіння в базових галузях економіки України...

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) сповільнилося до 5,3% г / г. Це в 1,8 раз менше, ніж в червні (9,6%).

Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України сповільнилося майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:51

Как говорится, "аналитики отмечают уверенный рост снижения падения экономики!"
gm0976708252
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