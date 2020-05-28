У липні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) сповільнилося до 5,3% г / г. Це в 1,8 раз менше, ніж в червні (9,6%).
Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України сповільнилося майже вдвічі.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:51
Падіння в базових галузях економіки України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України сповільнилося майже вдвічі.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:51
Как говорится, "аналитики отмечают уверенный рост снижения падения экономики!"
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:48
Скажи лучше у нас уже ещё рецессия или депрессия?
То что все упало и болтается мы и так все видим!
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