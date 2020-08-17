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ВР сьогодні може скасувати рішення про залучення 1,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути законопроект про кандидатський резерв з поправками від Президента, а також проект постанови про скасування рішення ВРУ про залучення 1,2 млрд євро допомоги від ЄС.
Дивися повний текст ВР сьогодні може скасувати рішення про залучення 1,2 млрд євро допомоги від ЄС
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:04
Україна відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським союзом в рамках макрофінансової допомоги Україні до 1,2 мільярда євро зобов'язалася провести конкурсний відбір на посади керівників Державної податкової та Митної служб після закінчення карантину, ліквідувати Державну фіскальну службу і прийняти в першому читанні проект закону про створення нового агентства для розслідування серйозних економічних і фінансових злочинів.
Не дамо закордонним агресорам знищити вітчизняну корупцію!
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