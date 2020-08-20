Печерський райсуд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку.
Дивися повний текст Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 мільярдів.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:33
Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 мільярдів.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:34
про кошечек-собачек больше десяти комментариев, а здесь тишина... экономический форум говорите?...
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:41
Естественный результат.
Нельзя без решения суда конфисковать 9 миллиардов гривен решением какой-то группы чиновников.
Даже админштраф за нарушения карантина полиция выписывает, затем в суд отправляет на рассмотрение, а там суммы в тысячи раз меньше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:00
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:04
Не заплатят, а вернут депозиты.
Тут же есть принципиальная разница в терминологии и решении суда.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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