RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд задовольнив позов Суркісів
проти ПриватБанку щодо...

Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:33

Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський райсуд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку.

Дивися повний текст Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо стягнення майже 10 мільярдів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90093
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:34

про кошечек-собачек больше десяти комментариев, а здесь тишина... экономический форум говорите?...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 14.11.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:41

Естественный результат.
Нельзя без решения суда конфисковать 9 миллиардов гривен решением какой-то группы чиновников.
Даже админштраф за нарушения карантина полиция выписывает, затем в суд отправляет на рассмотрение, а там суммы в тысячи раз меньше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18249
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4392 раз.
Подякували: 7089 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:56

  ruslan42212 написав:про кошечек-собачек больше десяти комментариев, а здесь тишина... экономический форум говорите?...

Так кошечки-собачки у каждого третьего/четвертого есть, а "суркис банк" -- только у суркисов -- отсюда разница.
_hunter
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:00

  _hunter написав:Так кошечки-собачки у каждого третьего/четвертого есть, а "суркис банк" -- только у суркисов -- отсюда разница.

Тільки от Суркісам заплатять з нашої кишені. Тобто це стосується більшої кількості людей, ніж тих, в кого є домашні тварини.
Sergius
 
Повідомлень: 131
З нами з: 08.04.12
Подякував: 468 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:04

  Sergius написав:
  _hunter написав:Так кошечки-собачки у каждого третьего/четвертого есть, а "суркис банк" -- только у суркисов -- отсюда разница.

Тільки от Суркісам заплатять з нашої кишені. Тобто це стосується більшої кількості людей, ніж тих, в кого є домашні тварини.


Не заплатят, а вернут депозиты.
Тут же есть принципиальная разница в терминологии и решении суда.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18249
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4392 раз.
Подякували: 7089 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:40

Умиляет аргументация НБУ: «Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком». В соответствии с поговоркой «в огороде бузина, а в Киеве дядька».
avk
 
Повідомлень: 809
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:57

Суд прогнулся под клоунами не зря вовка кормят
l4567
 
Повідомлень: 149
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arktan і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення
R2 » Нед 23 сер, 2020 19:19
4 1047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 17:07
krukov7
Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen
R2 » П'ят 21 сер, 2020 15:33
4 240
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 10:46
igorbuda52
Міжбанк: тенденція щодо зростання котирувань продовжиться
R2 » Чет 20 сер, 2020 11:15
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 11:15
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20442)
03.09.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.