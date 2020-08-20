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Суд задовольнив позов Суркісів
проти ПриватБанку щодо...

Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:01

  freeze написав:
  Sergius написав:
  _hunter написав:Так кошечки-собачки у каждого третьего/четвертого есть, а "суркис банк" -- только у суркисов -- отсюда разница.

Тільки от Суркісам заплатять з нашої кишені. Тобто це стосується більшої кількості людей, ніж тих, в кого є домашні тварини.

Не заплатят, а вернут депозиты.
Тут же есть принципиальная разница в терминологии и решении суда.

Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты".
Действительно, "разница принципиальная".
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:04

  alt402 написав:
  avk написав:Умиляет аргументация НБУ: «Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком». В соответствии с поговоркой «в огороде бузина, а в Киеве дядька».

Ога, а еще они лично в лондонском суде рассазывали, что они афилированы с Коломойским, а в украинском - нет. Это же не "дядька", не так ли?


Вроде еще лондонский суд не начался :mrgreen: А уже рассказывали )))
Березовский тоже в лондонском суде рассказывал, что Абрамович афилирован якобы с кем-то.
Закончилось тем, что Березовский оказался беден как церковная мышь с галстуком на шее в ванной. Лондонскому судье те слезливые рассказы до одного места :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:06

  alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты".
Действительно, "разница принципиальная


Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ? :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:54

  freeze написав:
  alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты".
Действительно, "разница принципиальная

Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ? :mrgreen:

Не Суркисы выдавали кредиты, а ИМ Приватбанк выдал кредит. Без обеспечения. Потому что "Коломойский ни при чем".
Потом этот кредит положили на депозит. Кредит не вернули, и через суд его вернуть невозможно, потому как обеспечения не было.
А теперь хотят получить назад отот "депозит". За счет государства.
Но вы и дальше можете требовать "доказательства", заплатив своими налогами за возврат "депозита".
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:04

  alt402 написав:
  freeze написав:
  alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты".
Действительно, "разница принципиальная

Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ? :mrgreen:

Не Суркисы выдавали кредиты, а ИМ Приватбанк выдал кредит. Без обеспечения. Потому что "Коломойский ни при чем".
Потом этот кредит положили на депозит. Кредит не вернули, и через суд его вернуть невозможно, потому как обеспечения не было.
А теперь хотят получить назад отот "депозит". За счет государства.
Но вы и дальше можете требовать "доказательства", заплатив своими налогами за возврат "депозита".


Я то что ))) Суд требует доказательства, а там оказывается бабка сказала :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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