Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Так кошечки-собачки у каждого третьего/четвертого есть, а "суркис банк" -- только у суркисов -- отсюда разница.
Тільки от Суркісам заплатять з нашої кишені. Тобто це стосується більшої кількості людей, ніж тих, в кого є домашні тварини.
Не заплатят, а вернут депозиты. Тут же есть принципиальная разница в терминологии и решении суда.
Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты". Действительно, "разница принципиальная".
avk написав:Умиляет аргументация НБУ: «Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком». В соответствии с поговоркой «в огороде бузина, а в Киеве дядька».
Ога, а еще они лично в лондонском суде рассазывали, что они афилированы с Коломойским, а в украинском - нет. Это же не "дядька", не так ли?
Вроде еще лондонский суд не начался А уже рассказывали ))) Березовский тоже в лондонском суде рассказывал, что Абрамович афилирован якобы с кем-то. Закончилось тем, что Березовский оказался беден как церковная мышь с галстуком на шее в ванной. Лондонскому судье те слезливые рассказы до одного места
alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты". Действительно, "разница принципиальная
Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ?
alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты". Действительно, "разница принципиальная
Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ?
Не Суркисы выдавали кредиты, а ИМ Приватбанк выдал кредит. Без обеспечения. Потому что "Коломойский ни при чем". Потом этот кредит положили на депозит. Кредит не вернули, и через суд его вернуть невозможно, потому как обеспечения не было. А теперь хотят получить назад отот "депозит". За счет государства. Но вы и дальше можете требовать "доказательства", заплатив своими налогами за возврат "депозита".
alt402 написав:Канэчна вернут. Сначала эти "депозиты" Приватбанк выдал в качестве кредита, ничем необеспеченного. Потом кредитные деньги положили на "депозит". Кредит никто не вернул, поэтому Приватбанк пришлось национализировать - там таких "вкладчиков" собралось слишком много. А теперь уже государство должно вернуть "депозиты". Действительно, "разница принципиальная
Суркис выдавал кредиты ? Есть какие-то доказательства, или просто поговорить ?
Не Суркисы выдавали кредиты, а ИМ Приватбанк выдал кредит. Без обеспечения. Потому что "Коломойский ни при чем". Потом этот кредит положили на депозит. Кредит не вернули, и через суд его вернуть невозможно, потому как обеспечения не было. А теперь хотят получить назад отот "депозит". За счет государства. Но вы и дальше можете требовать "доказательства", заплатив своими налогами за возврат "депозита".
Я то что ))) Суд требует доказательства, а там оказывается бабка сказала
alt402 написав:Не Суркисы выдавали кредиты, а ИМ Приватбанк выдал кредит. Без обеспечения. Потому что "Коломойский ни при чем". Потом этот кредит положили на депозит. Кредит не вернули, и через суд его вернуть невозможно, потому как обеспечения не было. А теперь хотят получить назад отот "депозит". За счет государства. Но вы и дальше можете требовать "доказательства", заплатив своими налогами за возврат "депозита".
Я то что ))) Суд требует доказательства, а там оказывается бабка сказала
Украинский суд никаких доказательств не требует. Кто больше занес - тот и прав. Как не трудно догадаться, Суркисы из $350 лямов пообещали занести, а государственный НЫНЕ Приватбанк - нет. Поэтому все налогоплательщики Украины обязаны скинуться на возврат "депозита" Суркисам. Но вы можете и дальше веселиться.
Боты не дремлют. Какая бабка сказала, когда у них общее владение бизнесом от 1+1 до а-банка с беней, это связанные лица, когда по вкладам были специальные условия, вложен 1 миллиард, который им, кстати, уже давно вернули, а требуют 10, когда бабки выведены беней в офшоры (навыдавал сам себе кредитов и не вернул), а расплачиваемся за это все мы, а если б он своего дружбана-сантехника киданул, его б уже искали в бетоне, когда беня wanted во всем цивилизованном мире? Рукалицо.