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Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:47
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:51
насчет троллинга - это честная оговорка по Фрейду. хороший тролль,профессиональный
это когда надо от сути увести
смотрим, где закончит уважаемый ИВК, как раньше написал про БАБа;)
караван идет...
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Shaman
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:57
Shaman написав:
насчет троллинга - это честная оговорка по Фрейду. хороший тролль,профессиональный
Учись, сынок (С)
Shaman написав:
смотрим, где закончит уважаемый ИВК,
Запиши, зёма, мой прогноз. Беня закончит плохо.
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