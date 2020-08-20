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Суд задовольнив позов Суркісів
проти ПриватБанку щодо...

Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:47

  Shaman написав:судя по твоей активности, ты не идейный, а конкретно на зп. Чьей?


Зёма, я давно уже не том возрасте, чтобы поддаваться на провокации. Мальчикам в детской саду рассказывай - на кого работаешь :lol:
Такие аргументы - обычно уровень мозговой ущербности дискутирующего, курсы троллинга я закончил, когда тебе еще интернет не провели :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:51

  freeze написав:
  Shaman написав:судя по твоей активности, ты не идейный, а конкретно на зп. Чьей?


Зёма, я давно уже не том возрасте, чтобы поддаваться на провокации. Мальчикам в детской саду рассказывай - на кого работаешь :lol:
Такие аргументы - обычно уровень мозговой ущербности дискутирующего, курсы троллинга я закончил, когда тебе еще интернет не провели :lol: :lol: :lol:


насчет троллинга - это честная оговорка по Фрейду. хороший тролль,профессиональный :mrgreen:
это когда надо от сути увести

смотрим, где закончит уважаемый ИВК, как раньше написал про БАБа;)
караван идет...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:57

  Shaman написав:насчет троллинга - это честная оговорка по Фрейду. хороший тролль,профессиональный


Учись, сынок (С) :lol:

  Shaman написав:смотрим, где закончит уважаемый ИВК,


Запиши, зёма, мой прогноз. Беня закончит плохо. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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  #<123
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