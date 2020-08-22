Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...

Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:33

Про Суркисов и 350 миллионов долларов, которые судья Вовк им подарил.



Полное пояснение, что и как произошло, и что нас ждет.

Тут раздаются возгласы, что еще будет апелляция и дело не закончено. Это неправда. Решение Вовка по Суркисам как раз конечная, дальше все очень просто. Если Исполнительная служба (Минюст) и НБУ выполнят незаконное решение Печерского суда, то наши бабки уплывут в никуда. Причем эти 10 миллиардов гривен начнут выковыривать в самое ближайшее время. Минфин и НБУ уже в панике, Минюст пытается прикинуться шлангом, Державна Виконавча Служба и Суркисы точат ножи.



Никакая апелляция нас уже, скорее всего, не спасет (хотя и будет).



В 2017 году Печерский суд вынес решение перевести эти деньги Суркисам в рамках ОБЕСПЕЧЕНИЯ (там была не совсем такая формулировка, но в конце всего ее заточили до такой по смыслу).



Обычно в рамках обеспечения деньги арестовывают на счетах, а переводят заявителю уже после решения по сути. Здесь же деньги Суркисам надо перевести в рамках обеспечения, причем вместе с процентами. Так как деньги уйдут на Кипр в офшорки зарегистрированные на ноунеймов МЫ ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ УВИДИМ. Что бы не решила апелляция на ухвалу Вовка или что бы не решил Верховный или чтобы не решили в этом деле по сути. Это все не будет иметь значения, бабки выведут и они растворятся.



Давайте я вам поясню, как мы дошли до жизни то такой.



Начнем по порядку.



Что это за деньги?



350 миллионов складываются из 250 миллионах долларов, которые были на кипрских депозитах Связанных с Суркисами лиц. И 100 миллионов долларов, которые Суркисы считают процентами по этим вкладам.

Откуда деньги на депозите? Они были украдены из Приватбанка и припаркованы в приватовской дочке на Кипре.



Отчет Кролл очень четко говорит, что совокупно 250 миллионов на счетах Суркисов оказались в результате махинаций с фиктивными кредитами выданными Приватбанком. Выдавался фиктивный кредит на фирму однодневку, который тут же по цепочке оффшоров фиктивными сделками выводили на Кипр. Потом выдавался второй фиктивный кредит, который гасил первый и так деньги как бы «очищались» от долговых претензий. Второй кредит повисал дырой на Приватбанке(иногда его погашали третьим и так до бесконечности, дыра только росла). На все эти «вклады» начислялись совершенно безумные проценты – от 10 до 12 с копейками годовых в долларе (это был механизм вторичного воровства).



В момент национализации Приватбанка все эти деньги с депозитов были конвертированы в капитал банка, как очевидно ворованные на связанных лиц.



Какое решение принял Вовк?



Судья Вовк конкретно и точно РАЗЪЯСНИЛ кто именно и как должен истребовать деньги с Приватбанка в рамках обеспечения, решением от 2 сентября 2020 года. И обязал их сделать это. То есть эта ухвала Вовка это РАЗЪЯСНЕНИЕ. Причем самый ор ситуации в том, что это разъяснение касается ЗАКРЫТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. Потому сегодня(3 сентября) судья Вовк еще одним решением отменил закрытие двух из шести исполнительных производств (так повезло, что их расписали на него, тупо совпало). Остальные 4 производства будут воскрешены другими судьями чуть позже, сомнений в таком исходе никаких нет.



Что будет дальше?



Так как количество нарушений просто космическое и решения судебные не имеют никакой логики, то Минюст и ДВС имеет кучу механизмов не исполнять исполнительные дела-зомби. Можно банально провести проверки производств и хлопнуть их опять.



А потому данная коррупционная схема требует для своей окончательной реализации еще два элемента.



Минюста, в лице исполнительной службы, которые непосредственно должны списать деньги, конвертировать их в баксы и пульнуть ими в офшоры Суркисов.



И Национального Банка, в котором открыты корреспондентские счета Приватбанка и откуда можно провести списание, не затрагивая Правление и Набсовет Приватбанка. Потому что в Привате сидят иностранцы, которые уже показали, что они лучше сядут, чем станут участниками этой коррупционной схемы. Очевидно надежды Суркисов на нового главу НБУ Кирилла Шевченко и почищенный им менеджмент НБУ выше, чем надежды продавить Приват. Или с Шевченко уже договорено или Сурки надеются договориться.



Какая позиция у Шевченко и Малюськи?



Несмотря на всю риторику главы Минюста Малюськи, он целиком и полностью в этой схеме по выводу денег из Привата уже давно. Просто раньше он открыто защищал схему Суркисов, но получил люлей от Демократична Сокира. И теперь помогает Суркам непублично, покрывая своих сотрудников исполнителей, которые занимаются такой же дичью, как и судья Вовк. Там и подделка документов, и поддельные подписи, и те же самые манипуляции с расписыванием производств на одного и того же исполнителя. Короче, министр Малюська, стоя на руках будет ругать Вовка, пока его подчиненные будут вытаскивать ухвалой Вовка для Суркисов деньги под прикрытием малюськовой клоунады. Буду очень и очень удивлен, если это будет не так.



На Минюст надежды нет, ведь исполнительная служба это сборище коррупционеров, а Малюська делает вид что это не так и давно на темной стороне.



Остается Нацбанк, где теперь единолично правит Кирилл Шевченко. Как уже было сказано в Привате Суркисы и Малюська натолкнулись на отчаянное сопротивление и откатились, поняв, что приватовцы лучше сядут, чем выполнят незаконное решение суда. Хотя уголовные дела по заявлению подчиненных Малюська на приватовцев открыты и на допрос людей таскают(ага за невыполнение того самого решения суда, которе министр назвал беспределом и зашкваром).



Так что точка выхода для Суркисов теперь – Нацбанк.

Казалось бы, Шевченко тоже, как и менеджеры Привата, должен уперется рогом и не платить денег. Потому что тот, кто замажется в этой схеме, будет на крючке у ФБР и может забыть о своей карьере где-то еще за пределами олигархического квадрата.



Но…



Но есть позиция Зеленского и Офиса Президента – «деньги Суркисам выплатить». Эта позиция очень четкая. Выплатить и точка. А Шевченко у нас как вы помните от ОП очень и очень независимый. Прям вот вообще отдельный человек, ага.



Не ожидал, думается, Кирилл Евгеньевич, что момент истины для него настанет так быстро. Но деваться Шевченко некуда, главюриста в НБУ Шевченко снес одним из первых и теперь отвечает за юротдел уже лично, как и за обновленное правление. Нельзя будет сказать это юристы подписали, я не причем. Нельзя будет сказать – правление было против, мы не платим, а там с Дона выдачи нет. Никаких способов спрятаться хоть за чем-то и надо лично принимать вызов, глядя в лицо Владимиру Александровичу. Ну или куда там Шевченко ему смотрит при встрече.



Прямо не знаю, что выберет Кирилл Шевченко?



Кто во главе всей схемы?



В общем, пока Кирилл Евгеньевич думает как отпетлять от такого подарка, мы должны понимать что ни Шевченко, ни Малюська, ни Вовк не решились бы на такой беспредел сами.



За всей этой дичью стоит Офис Президента, его глава Андрей Ермак, его зам Шефир и лично Владимир Александрович Зеленский.



Именно Зеленский решил своим старым корешкам (которые друзья одновременно Медведчука и Коломойского) подарить 10 миллиардов ранее украденных ими же гривен. А то люди старались, потели и без бабла сидят. Нехорошо.



Именно Зеленский и его Офис придает всему этому судебно-исполнительному локомотиву ускорение и именно он подпирает его, когда локомотив стопорят неравнодушные граждане из Д7 и высокооплачиваемые менеджеры из ПБ и КМУ. Лично Президент стоит за всей этой аферой и если бы не помощь Зеленского, то все уже давно загнулось бы. Это видно и по позиции опешных блогеров, получивших темники, и по позции штатных спикеров вроде Вики Страховой.



Конец эпохи бедности снова наступил не у тех, кто голосовал за очередного популиста, да?



Не знаю, на что надеется Зеленский. Может он думает, что договор с олигархами и отсутствие этой темы в телеках помогут скрыть такие «выплаты» от населения. И никто ничего не заметит. Может Зеленский думает, что ему удастся перевести стрелки на папиредников, суды, Шевченко или Малюську. не знаю.



Дело Суркисов выглядит развилкой, которая определит будущее Зеленского намного четче, чем заявление о том, что он идет в Президенты в новогоднюю ночь.

Помните как там было?



«Зараз в Україні така ситуація, коли в кожного українця є три шляхи. Перший шлях – жити як живеш, плисти за течією. І це нормально, це вибір кожного. Другий шлях – зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, заробляти там гроші, надсилати своїм близьким і родичам. І це теж нормально. Але є ще третій шлях – спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його».



Позволить украсть старым друзьям десять лярдов второй раз подряд это мощное изменение в нашей стране прям, Владимир Александрович.



Может все же лучше выбрать какой-нибудь из первых двух путей, не?



Антон Швец.