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Суд задовольнив позов Суркісів
проти ПриватБанку щодо...

Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:33

Re: Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...

Shaman написав:поерничай анонимно :wink: если столкнемся в обсуждении реальной темы, я думаю услышу тоже самое бла-бла ни о чем


Ты как то на одессита слабо похож, приезжий? Здесь на форуме все одесситы, даже с противоположными взглядами на жизнь, уважительно относятся друг к другу, такая корпоративная этика тут с годами сложилась. Хотя, подумал, может мне память изменила, и ты не местный, в смысле не наш, городской
Я дискуссию закончил, будь здоров, сейчас главное не кашлять
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:44

  freeze написав:
Shaman написав:поерничай анонимно :wink: если столкнемся в обсуждении реальной темы, я думаю услышу тоже самое бла-бла ни о чем


Ты как то на одессита слабо похож, приезжий? Здесь на форуме все одесситы, даже с противоположными взглядами на жизнь, уважительно относятся друг к другу, такая корпоративная этика тут с годами сложилась. Хотя, подумал, может мне память изменила, и ты не местный, в смысле не наш, городской
Я дискуссию закончил, будь здоров, сейчас главное не кашлять


к сожалению, слишком много видел склок здесь за последнее время, так что насчет все уважительно - увы, сейчас нет;)

ты свои первые ответы мне почитай, уважительный ты наш :mrgreen:

и что-то сообщение по сути ты как-то пропустил
viewtopic.php?p=5050581#p5050581
где четко написано, что решение еще и близко нет, но деньги уже хотят стырить, причем с % (15% год по дол - абсолютно рыночная ставка депозита на Кипре :mrgreen: )
Shaman
 
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