|
|
|
Суд задовольнив позов Суркісів проти ПриватБанку щодо...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:33
Shaman написав:
поерничай анонимно
если столкнемся в обсуждении реальной темы, я думаю услышу тоже самое бла-бла ни о чем
Ты как то на одессита слабо похож, приезжий? Здесь на форуме все одесситы, даже с противоположными взглядами на жизнь, уважительно относятся друг к другу, такая корпоративная этика тут с годами сложилась. Хотя, подумал, может мне память изменила, и ты не местный, в смысле не наш, городской
Я дискуссию закончил, будь здоров, сейчас главное не кашлять
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18295
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4401 раз.
- Подякували: 7101 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:44
freeze написав: Shaman написав:
поерничай анонимно
если столкнемся в обсуждении реальной темы, я думаю услышу тоже самое бла-бла ни о чем
Ты как то на одессита слабо похож, приезжий? Здесь на форуме все одесситы, даже с противоположными взглядами на жизнь, уважительно относятся друг к другу, такая корпоративная этика тут с годами сложилась. Хотя, подумал, может мне память изменила, и ты не местный, в смысле не наш, городской
Я дискуссию закончил, будь здоров, сейчас главное не кашлять
к сожалению, слишком много видел склок здесь за последнее время, так что насчет все уважительно - увы, сейчас нет;)
ты свои первые ответы мне почитай, уважительный ты наш
и что-то сообщение по сути ты как-то пропустил viewtopic.php?p=5050581#p5050581
где четко написано, что решение еще и близко нет, но деньги уже хотят стырить, причем с % (15% год по дол - абсолютно рыночная ставка депозита на Кипре
)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|78
|
П'ят 04 вер, 2020 21:27
l4567
|
|4
|1053
|
|
|4
|247
|
|