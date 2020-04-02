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З початку карантину статус
безробітного отримали 444...

З початку карантину статус безробітного отримали 444...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:36

З початку карантину статус безробітного отримали 444...

Пропонуємо до обговорення:
З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців.

Дивися повний текст З початку карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців.
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