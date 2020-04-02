З початку дії карантину (з 12 березня по 31 серпня) статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців.
Дивися повний текст З початку карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:36
З початку карантину статус безробітного отримали 444...
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Дивися повний текст З початку карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців.
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