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Міжбанк: на ринку
очікується пік активності

Міжбанк: на ринку очікується пік активності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:39

Міжбанк: на ринку очікується пік активності

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 3 вересня ми очікуємо пік активності учасників валютного міжбанку серед днів цього тижня.

Дивися повний текст Міжбанк: на ринку очікується пік активності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:39

А дело Суркисов против Приват банка вообще не влияет?
mulder_vik
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