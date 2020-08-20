У серпні цього року українці продали через банківську систему готівкою $1,448 млрд в еквіваленті, а купили - $1,297 млрд, випливає з даних Нацбанку.
Дивися повний текст Українці стали менше купувати і продавати валюту.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:52
Українці стали менше купувати і продавати валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали менше купувати і продавати валюту.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:52
За кордон ніхто не їде. Валюта потрібна тільки щоб застрахуватися від експериментів наших клоунів із гривнею.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58
Re: Українці стали менше купувати і продавати валюту
если покупают значит есть за что. Недоработка зе-команды.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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