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Українці стали менше
купувати і продавати валюту

Українці стали менше купувати і продавати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:52

Українці стали менше купувати і продавати валюту

Пропонуємо до обговорення:
У серпні цього року українці продали через банківську систему готівкою $1,448 млрд в еквіваленті, а купили - $1,297 млрд, випливає з даних Нацбанку.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:52

За кордон ніхто не їде. Валюта потрібна тільки щоб застрахуватися від експериментів наших клоунів із гривнею.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58

Re: Українці стали менше купувати і продавати валюту

если покупают значит есть за что. Недоработка зе-команды.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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