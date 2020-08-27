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Дивися повний текст Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти на поставку газу через держбанки і Укрпошту.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 11:54
Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти на поставку газу через держбанки і Укрпошту.
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:54
Летний? Весенний, пля :) Вы хоть читаете то, что раньше написали и на что ссылаетесь, или лупите по клавиатуре на отъе*ись?
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