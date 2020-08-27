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Нафтогаз дасть населенню
можливість укладати контракти...

Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:54

Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз можна це зробити тільки в інтернеті.

Дивися повний текст Нафтогаз дасть населенню можливість укладати контракти на поставку газу через держбанки і Укрпошту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:54

В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Летний”.


Летний? Весенний, пля :) Вы хоть читаете то, что раньше написали и на что ссылаетесь, или лупите по клавиатуре на отъе*ись?
summacut
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