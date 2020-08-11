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Укрпошта отримала 100 млн грн
від продажу зайвої нерухомості

Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:16

Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
На рахунки Укрпошти надійшли перші 100 млн грн від продажу нерухомості, що не використовується у господарській діяльності.

Дивися повний текст Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:16

А який там зарплатний фонд керівництва Укрпошти? Того, що наторгували, хоча б на рік вистарчить?
svyatoslav_hromyak
 
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