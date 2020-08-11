На рахунки Укрпошти надійшли перші 100 млн грн від продажу нерухомості, що не використовується у господарській діяльності.
Дивися повний текст Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:16
Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта отримала 100 млн грн від продажу зайвої нерухомості.
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:16
А який там зарплатний фонд керівництва Укрпошти? Того, що наторгували, хоча б на рік вистарчить?
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