Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Дивися повний текст Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 12:30
Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків.
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