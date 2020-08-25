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Кабмін визначив спеціалізацію
кожного з держбанків

Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:30

Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Дивися повний текст Кабмін визначив спеціалізацію кожного з держбанків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:30

Какое направление прибыльнее?
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