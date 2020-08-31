У серпні український парк комерційних автомобілів (вантажні і спец) поповнили 1106 нових машин.
Дивися повний текст Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися найбільшою популярністю серед українців.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10
Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися...
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Дивися повний текст Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися найбільшою популярністю серед українців.
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