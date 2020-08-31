У серпні український парк комерційних автомобілів (вантажні і спец) поповнили 1106 нових машин.
Дивися повний текст Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися найбільшою популярністю серед українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10
Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися найбільшою популярністю серед українців.
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10
Ужасная статья. В данной аналитической записке сравниваются автомобили Fiat и МАЗ. Fiat продает автомобили полной массой до 5 тонн, а МАЗ продает свои автомобили в сегменте полной массой свыше 8 тонн. В тоже время Ford представлен практически во всех сегментах начиная с сегмента полной массой до 3,5 тонн и заканчивая полной массой свыше 16 тонн.
|