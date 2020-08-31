RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок комерційних авто в серпні:
які марки користувалися...

Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10

Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні український парк комерційних автомобілів (вантажні і спец) поповнили 1106 нових машин.

Дивися повний текст Ринок комерційних авто в серпні: які марки користувалися найбільшою популярністю серед українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90091
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:10

Ужасная статья. В данной аналитической записке сравниваются автомобили Fiat и МАЗ. Fiat продает автомобили полной массой до 5 тонн, а МАЗ продает свои автомобили в сегменте полной массой свыше 8 тонн. В тоже время Ford представлен практически во всех сегментах начиная с сегмента полной массой до 3,5 тонн и заканчивая полной массой свыше 16 тонн.
АлексейR
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники авто на єврономерах мітингують у центрі Києва:... 1, 2
R2 » Сер 02 вер, 2020 11:08
12 724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 22:53
kolodka_eduard
"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні
R2 » Вів 01 вер, 2020 00:37
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 00:37
ibalak
МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 28 сер, 2020 11:29
30 1912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 03:20
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.