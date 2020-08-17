Оподаткування спадщини залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.
Дивися повний текст Українцям нагадали нюанси оподаткування спадщини.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:28
Українцям нагадали нюанси оподаткування спадщини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям нагадали нюанси оподаткування спадщини.
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:28
продавать всё под "ноль" и передавать наследникам в твёрдой валюте в стеклянной банке.
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