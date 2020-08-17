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Українцям нагадали нюанси
оподаткування спадщини

Українцям нагадали нюанси оподаткування спадщини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:28

Українцям нагадали нюанси оподаткування спадщини

Пропонуємо до обговорення:
Оподаткування спадщини залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

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продавать всё под "ноль" и передавать наследникам в твёрдой валюте в стеклянной банке.
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