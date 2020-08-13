Про це він написав у Facebook.
Дивися повний текст Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у справі Суркісів.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:38
Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у справі Суркісів.
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:38
Если звезды зажигаются - значит это кому нибудь нужно ...
Если судья Вовк все еще судит .... значит .....
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