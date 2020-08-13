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Екс-міністр фінансів висловився
про рішення суду у...

Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:38

Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у справі Суркісів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:38

Если звезды зажигаются - значит это кому нибудь нужно ...
Если судья Вовк все еще судит .... значит .....
a_kibets
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