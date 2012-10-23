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Детская площадка возле АЗС

Детская площадка возле АЗС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:34

Детская площадка возле АЗС

Привет форумчанам, кто что знает про ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА в Киеве? Недавно встретил такую информацию - https://nerukhomi.ua/news/obektyi/detskuyu-ploschadku-razmestyat-vozle-azs-kak-stroyat-zhk-bereg-dnepra.htm, о том что застройщик данного жилого комплекса собрался построить детскую площадку возле АЗС=(
Кто что думает по этому поводу? :roll:
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