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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:34
Детская площадка возле АЗС
Привет форумчанам, кто что знает про ЖК БЕРЕГ ДНЕПРА в Киеве? Недавно встретил такую информацию -
Кто что думает по этому поводу?
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