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НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: Фінансову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.
Дивися повний текст НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: Фінансову стабільність буде збережено
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Додано: Чет 03 вер, 2020 15:54
Только вовк суд не видет что суркисы и беня одного поля ягоды... Имея свой банк суркисы держат деньги в привате причем абанк это филиал привата с такимже ПО и идентичными продуктами Люди в абанк нанимались в привате
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