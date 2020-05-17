Новий тариф передбачає зафіксовану в договорі вартість газу на весь рік.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як захиститися від зростання цін на газ.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 16:15
У "Нафтогазі" розповіли, як захиститися від зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як захиститися від зростання цін на газ.
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:15
как не надо предоплата??? чушь!!!
4.2.2. Споживач замовляє у Постачальника та попередньо оплачує об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року (включно) за ціною 4,16666 грн., крім того ПДВ 20% – 0,833332 грн., всього з ПДВ – 4,999992 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% попередньої оплати з 1 вересня до 15 вересня 2020 року (включно).
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43
защититься от роста цен на газ без смены руководства нафтогаза невозможно...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 03:37
Август 2020,транспортировка 280 гр,10 куб 47-80гр ито7о 1 куб 32-80 гр.и это август!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:40
kostyanych1984, подключил неделю назад. 1800 кубов. Оплачивать по 730 гривен каждый месяц до 15-го. Инфа о 100% устарела.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:43
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