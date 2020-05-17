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У "Нафтогазі" розповіли, як
захиститися від зростання...

У "Нафтогазі" розповіли, як захиститися від зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:15

У "Нафтогазі" розповіли, як захиститися від зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Новий тариф передбачає зафіксовану в договорі вартість газу на весь рік.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як захиститися від зростання цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:15

как не надо предоплата??? чушь!!!

4.2.2. Споживач замовляє у Постачальника та попередньо оплачує об’єм (обсяг) природного газу на період з 01 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року (включно) за ціною 4,16666 грн., крім того ПДВ 20% – 0,833332 грн., всього з ПДВ – 4,999992 грн. за 1 метр кубічний, на умовах 100% попередньої оплати з 1 вересня до 15 вересня 2020 року (включно).
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:43

защититься от роста цен на газ без смены руководства нафтогаза невозможно...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05

Подытожу: "НИКАК!!!"
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 03:37

Август 2020,транспортировка 280 гр,10 куб 47-80гр ито7о 1 куб 32-80 гр.и это август!
komt8303
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:40

kostyanych1984, подключил неделю назад. 1800 кубов. Оплачивать по 730 гривен каждый месяц до 15-го. Инфа о 100% устарела.
zedcjzedcj
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:43

https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=19
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