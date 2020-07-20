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Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку.
Дивися повний текст Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:26
Основное бабло гонтарева срубила при власте вместе с рошеном на облигациях ахметки. Теперь эти ганд.... наши же деньги дали нам в кредит....
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