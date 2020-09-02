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airBaltic анонсувала вихід
на новий маршрут в Україну

airBaltic анонсувала вихід на новий маршрут в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:31

airBaltic анонсувала вихід на новий маршрут в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія airBaltic має намір з 6 жовтня відкрити прямий рейс з Вільнюса до Києва.

Дивися повний текст airBaltic анонсувала вихід на новий маршрут в Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:31

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