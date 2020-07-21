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Рада у першому читанні підтримала проєкт про стимули для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 3761-1
Дивися повний текст Рада у першому читанні підтримала проєкт про стимули для іноземних інвесторів
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:33
рада готовит под кого-то очередную схему?...
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