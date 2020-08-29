Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №3991.
Дивися повний текст Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть урізати держфінансування.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07
Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть урізати держфінансування.
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07
Умнички! Какие на фиг субсидии, если эпоха бедности, уже как полтора года закончилась??? Давайте лучше деньги слугам Авакова дадим! А то им шо-та малова-та...
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