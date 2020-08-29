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Отримати субсидію стане
складніше. Депутати хочуть...

Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07

Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №3991.

Дивися повний текст Отримати субсидію стане складніше. Депутати хочуть урізати держфінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07

Умнички! Какие на фиг субсидии, если эпоха бедности, уже как полтора года закончилась??? Давайте лучше деньги слугам Авакова дадим! А то им шо-та малова-та...
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:17

Судя по цифрам, субсидии закатаем в асфальт.
natylyatom
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