RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Грузія зробила жорсткішіми
правила виїзду громадян в ЄС

Грузія зробила жорсткішіми правила виїзду громадян в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:37

Грузія зробила жорсткішіми правила виїзду громадян в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Грузія Online".

Дивися повний текст Грузія зробила жорсткішіми правила виїзду громадян в ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90098
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:37

маразм крепчает...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4780
З нами з: 06.08.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові правила нарахування соцдопомоги: кому стане...
R2 » Сер 05 сер, 2020 08:38
2 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 21:44
tel0673606745
Єгипет уточнив нові правила в'їзду для українців
R2 » Чет 27 сер, 2020 14:32
2 238
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 00:00
Тракторист
У МВС нагадали правила щодо водійського посвідчення
R2 » Нед 23 сер, 2020 19:19
4 1047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 17:07
krukov7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.