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Грузія зробила жорсткішіми правила виїзду громадян в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Грузія Online".
Дивися повний текст Грузія зробила жорсткішіми правила виїзду громадян в ЄС
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:37
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