Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас
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