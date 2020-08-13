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Енергоатом цьогоріч втратив
майже 20 мільярдів на...

Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04

Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04

Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:14

  l4567 написав:Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас

Поднимет цену ещё
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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