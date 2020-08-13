Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:14
Поднимет цену ещё
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59
Давайте посчитаем:18,4/33,8=0,544грн.Добавляем НДС.Стоимость 1 Квт равняется: 0,653грн. Население платит минимум 0,9грн. А в основном 1,68грн.
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