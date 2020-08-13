Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04
Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:14
Поднимет цену ещё
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59
Давайте посчитаем:18,4/33,8=0,544грн.Добавляем НДС.Стоимость 1 Квт равняется: 0,653грн. Население платит минимум 0,9грн. А в основном 1,68грн.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:36
Якщо Енергоатом продав по 65,3 копійки, а народ платить при споживанні до 100 кВт-год тариф становить 90 коп./кВт-год; вартість електроенергії, спожитої понад 100 кВт-год, становить 1,68 грн/кВт-год, а більшість споживає більше 100 кВт-год, то ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:51
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:58
grygoriymoroz Як хто, написано ж продав Гарантованому покупцю, от ця організація і зарообляє
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:14
В 2019 году по установленной ПСО цене было реализовано 32,5 млрд кВт-ч. электроэнергии на общую сумму 18,3 млрд грн (без НДС)
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Ну вот только не пи**....те.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17
...а коммерческие организации покупают электроэнергию вообще по ценам в несколько раз выше чем 1,68
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