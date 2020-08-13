RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Енергоатом цьогоріч втратив
майже 20 мільярдів на...

Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04

Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дивися повний текст Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на продажі електрики населенню.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90099
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:04

Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас
l4567
 
Повідомлень: 150
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:14

  l4567 написав:Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас

Поднимет цену ещё
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12464
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7114 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:59

Давайте посчитаем:18,4/33,8=0,544грн.Добавляем НДС.Стоимость 1 Квт равняется: 0,653грн. Население платит минимум 0,9грн. А в основном 1,68грн.
Dimchickk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 06.09.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:36

Якщо Енергоатом продав по 65,3 копійки, а народ платить при споживанні до 100 кВт-год тариф становить 90 коп./кВт-год; вартість електроенергії, спожитої понад 100 кВт-год, становить 1,68 грн/кВт-год, а більшість споживає більше 100 кВт-год, то ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?
grygoriymoroz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:51

  l4567 написав:Даже не 50 коп. Интересно что будет делать ахметка через 5 лет когда в европе цена упадет как мин на 50% и будет еще ниже чем у нас

думаю він копита відкине вже...
change_pm
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:58

grygoriymoroz Як хто, написано ж продав Гарантованому покупцю, от ця організація і зарообляє
MGVP
 
Повідомлень: 102
З нами з: 05.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:14

В 2019 году по установленной ПСО цене было реализовано 32,5 млрд кВт-ч. электроэнергии на общую сумму 18,3 млрд грн (без НДС)
--
Ну вот только не пи**....те.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 438
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:15

  MGVP написав:grygoriymoroz Як хто, написано ж продав Гарантованому покупцю, от ця організація і зарообляє

ГП не заробляє, а лише передає цей прибуток переважно ДТЕКу і Ко викуповуючи зелену та вугільну електрику. Тобто заробляють переважно олігархи. Споживачі фінансують це "свято".
Ragnar
 
Повідомлень: 377
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:17

  grygoriymoroz написав:Якщо Енергоатом продав по 65,3 копійки, а народ платить при споживанні до 100 кВт-год тариф становить 90 коп./кВт-год; вартість електроенергії, спожитої понад 100 кВт-год, становить 1,68 грн/кВт-год, а більшість споживає більше 100 кВт-год, то ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?


...а коммерческие организации покупают электроэнергию вообще по ценам в несколько раз выше чем 1,68
Евгений Н.
 
Повідомлень: 438
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н., Ragnar і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збитковий “Енергоатом” хоче покращити “імідж” за майже...
R2 » Чет 27 сер, 2020 08:41
7 302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 15:49
Галина441
Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
R2 » Чет 27 сер, 2020 12:27
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:28
Moneta
Платні камери в СІЗО принесли в бюджет майже пів...
R2 » Чет 13 сер, 2020 10:33
6 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 09:00
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3346)
04.09.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.