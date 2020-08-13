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Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:24
grygoriymoroz написав:
ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?
Никто. Потому что есть ещё стоимость доставки до потребителя.
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Grover
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