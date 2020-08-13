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Енергоатом цьогоріч втратив
майже 20 мільярдів на...

Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:24

  grygoriymoroz написав:ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?

Никто. Потому что есть ещё стоимость доставки до потребителя.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:00

  grygoriymoroz написав:Якщо Енергоатом продав по 65,3 копійки, а народ платить при споживанні до 100 кВт-год тариф становить 90 коп./кВт-год; вартість електроенергії, спожитої понад 100 кВт-год, становить 1,68 грн/кВт-год, а більшість споживає більше 100 кВт-год, то ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?


Энергоатом дает порядка 55-60% энергии, самой дешевой. плюс еще другие виды, включая зеленый тариф.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:51

Рыночная стоимость где? в Роттердаме? Озвучьте вашу себестоимость и вашу прибыль
alex7gk
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