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Енергоатом цьогоріч втратив майже 20 мільярдів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:24
grygoriymoroz написав:
ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?
Никто. Потому что есть ещё стоимость доставки до потребителя.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 08:00
grygoriymoroz написав:
Якщо Енергоатом продав по 65,3 копійки, а народ платить при споживанні до 100 кВт-год тариф становить 90 коп./кВт-год; вартість електроенергії, спожитої понад 100 кВт-год, становить 1,68 грн/кВт-год, а більшість споживає більше 100 кВт-год, то ХТО ЗАРОБЛЯЄ НА НЕРГОАТОМІ?
Энергоатом дает порядка 55-60% энергии, самой дешевой. плюс еще другие виды, включая зеленый тариф.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 08:51
Рыночная стоимость где? в Роттердаме? Озвучьте вашу себестоимость и вашу прибыль
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