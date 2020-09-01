Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні.
Дивися повний текст Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:56
Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...
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Дивися повний текст Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії.
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