Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні.
Дивися повний текст Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:56
Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:10
Заголовок не так зробили, він доручив вивести з тіні IT і збільшити податки.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:21
Re: Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...
ITшники до сего момента чувствовали себя неплохо, и отрасль эта в Украине росла довольно быстро. А вот теперь что-то изменится, и не факт, что в лучшую сторону ((. А если серьезно, общался несколько раз с топами двух украинских "галер". По их мнению основа нашей конкурентоспособности - это не низкие зарплаты (украинские ITшники зарабатывают на уровне поляков, чехов, эстонцев). Дело в неплохой квалификации, "белой" ментальности, европейском часовом поясе (вот это меня удивило) и, главное, в НИЗКИХ НАЛОГАХ.
Если ЗЕдеятели хотят затенения и оттока и этих мозгов - пусть пытаются что-то надоить из отрасли.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:52
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