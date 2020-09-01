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Зеленський доручив розробити
заходи для розвитку...

Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:56

Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський поставив завдання уряду розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на розвиток ІТ-індустрії в Україні.

Дивися повний текст Зеленський доручив розробити заходи для розвитку ІТ-індустрії.
R2
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Заголовок не так зробили, він доручив вивести з тіні IT і збільшити податки.
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:21

Re: Зеленський доручив розробити заходи для розвитку...

ITшники до сего момента чувствовали себя неплохо, и отрасль эта в Украине росла довольно быстро. А вот теперь что-то изменится, и не факт, что в лучшую сторону ((. А если серьезно, общался несколько раз с топами двух украинских "галер". По их мнению основа нашей конкурентоспособности - это не низкие зарплаты (украинские ITшники зарабатывают на уровне поляков, чехов, эстонцев). Дело в неплохой квалификации, "белой" ментальности, европейском часовом поясе (вот это меня удивило) и, главное, в НИЗКИХ НАЛОГАХ.
Если ЗЕдеятели хотят затенения и оттока и этих мозгов - пусть пытаются что-то надоить из отрасли.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:52

  pogorelets написав:Заголовок не так зробили, він доручив вивести з тіні IT і збільшити податки.

IT не знаходиться в тіні, а працює повністю легально.
Sergius
 
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